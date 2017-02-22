司改議題不及格 林(峰)正：用易懂語言說明
司改國是會議分組會議題目，被總統蔡英文指「議題不及格」、「連我都看不懂」。司法改革國是會議籌備委員會副執行秘書林(峰)正說，會盡全力協助非法律人，用能夠懂的語言說明。
司改國是會議20日展開分組討論，傳出蔡總統認為司改議題「不及格」。
對此，司法改革國是會議籌備委員會副執行秘書林(峰)正今天說，蔡總統講這話時，他也在場，蔡總統的意思是，非常感謝所有籌備委員花很多力氣整理題目，從民眾的意見，慢慢整理出所涉的問題，最後變成討論的議題。
林(峰)正說，由於這過程拉得很長，希望讓所有人民的意見都能進來，到最後議題呈現方式就有點抽象化、法律化，因此，總統才說「你們這個議題不及格，連我都看不懂」，當場很多籌委也表示同樣的意見，既然這次司改國是會議是非法律人過半，就表示有跟社會溝通的功能。
他說，如果有人對於用語、表達方式不理解，各分組會議召集人一定會協助，在場的非法律人也許不了解專業用語，但必須把為什麼討論這個議題、討論議題的脈絡方向，「用他能夠懂的語言說明給他聽，這個我們每個人都銘記在心」。
另外，司改國是會議分組會議委員、台灣大學法律學院教授林鈺雄今天投書媒體，質疑「每位委員就每個議題發言時間不到2分鐘，比Call-in時間還短」。
林(峰)正回應指出，林鈺雄今天有參與會議，也發言非常多，絕對不會只有2分鐘、3分鐘，這也是為什麼今天開會原來預定2小時，後來開了4個小時，所有的委員都暢所欲言，讓大家充分發言。1060222
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。