大坵梅花鹿斷糧 縣府運高麗菜解圍
為讓大坵島梅花鹿度過枯草期尾聲，連江縣政府、北竿鄉公所22日運補上千斤高麗菜糧草餵食，3月初再載送在北竿島採集的草供餵食。
冬季枯草期，加上雨量少，這2年梅花鹿繁殖量增加，大坵島梅花鹿糧食出現短缺，鹿群開始食用多刺的南國薊，縣府於是收購生產過剩的高麗菜、蘿蔔，用船運到大坵，做切半及切塊處理，便於梅花鹿嚼食，因梅花鹿牙齒短，需片、條狀食物。
登島的台灣遊客說，此時是賞餵鹿最好時刻，島上聚落牆面長滿薜荔樹葉，摘取餵食，鹿隻可愛地靠近。隨著春天到來，大坵島草木開始生長，鹿群的食物量也會慢慢增加。
連江縣政府產業發展處說，先度過枯草期季尾，同時3月農委會專家研議梅花鹿管理計畫，未來將朝日本奈良梅花鹿公園模式發展，妥善規劃及經營大坵島生態旅遊。1060222
(中央社)
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