俄最高法院翻案 異議人士達丁無罪獲釋

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俄羅斯最高法院今天撤銷1名反對派運動人士達丁（Ildar Dadin）的有罪判決，並且下令釋放他。達丁因發起和平示威活動而鋃鐺入獄。

法新社和英國廣播公司（BBC）報導，達丁因一再發起未獲批准的反蒲亭（Vladimir Putin）示威活動，2015年成為第1位因此被判刑入獄的俄國異議人士。

他原先被判3年徒刑，稍後減少6個月刑期。

34歲的達丁抱怨在獄中遭受刑求和虐待，國際人權組織則發起倡議活動，呼籲當局釋放他。

國際特赦組織（Amnesty International）宣告，他是良心犯。

俄羅斯國際傳真社（Interfax News Agency）報導，最高法院今天應檢方請求，裁定撤銷達丁的有罪判決並釋放他，宣告全案終結。

法院裁定達丁有權「恢復名譽」，意味他能獲得國家賠償。

最高法院做出上述裁定前，俄羅斯憲法法院本月下令重新審理這起案件，指刑罰必須與對公眾構成的危害成比例，只有發起非和平集會的示威者，才須入獄服刑。（譯者：中央社劉文瑜）1060222

(中央社)