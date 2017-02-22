宴請各國使節 蔡總統重申維持兩岸現狀
外交部今天宴請各國駐華使節，總統蔡英文出席致詞時表示，在兩岸關係上，「我們維持現狀的承諾不變、善意不變，也不會屈服於壓力」。
外交部晚間於圓山大飯店舉行新春聯歡晚會，宴請各國駐華使節，蔡總統出席致意。
蔡總統致詞表示，過去一年，台灣與國際大環境面臨改變與挑戰，在變動的時代，需要有方向感的政府，找出坐標，讓國家穩健往前走。
蔡總統表示，去年6月提出踏實外交策略，至今她與副總統陳建仁四度出訪，實踐此精神；台灣與美國、日本、歐盟與新南向政策的各國合作，在經貿往來、區域安全、防治傳染病等各方面都有不錯的發展；與友邦間也改變過去的單向援助，改為討論互助合作方案。
蔡總統說，希望透過實質有意義的參與國際組織，將台灣經驗分享給國際社會，雖然台灣的特殊處境，讓台灣在國際上更顛簸，她感謝友邦過去對台灣處境的仗義執言，希望未來也繼續支持，為台灣爭取更多國際空間。
在兩岸關係上，蔡總統重申，「我們維持現狀的承諾不變，善意不變，也不會屈服於壓力」，維持區域的和平穩定與繁榮，是週邊所有國家共同的責任，台灣是負責任的夥伴。
蔡總統說，今年是關鍵的建設年，要重新找回台灣的經濟動能，研議簡化簽證程序，爭取更多優秀人才來台，也歡迎世界各地的觀光客。目標是讓台灣走向世界，讓世界走進台灣。1060222
(中央社)
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