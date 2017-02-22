陳全國治理新疆強硬 學者稱想進政治局
海外研究新疆及中國大陸少數民族政策的學者表示，去年8月底出任中共新疆黨委書記的陳全國，治理新疆採取強硬態度，目的是想在今年舉行的中共19大上躋身政治局。
紐約時報中文網報導，大約有1萬名警察和準軍事部隊18日在新疆維吾爾自治區首府烏魯木齊集結。新疆日報指出，就在幾天之前，和田市也舉行反恐維穩誓師大會，數千警力和多輛裝甲車集結。
新疆曾在2009年發生維吾爾族和漢人間的大規模衝突，造成近200人死亡。新疆自此每年幾乎都會發生暴力攻擊事件，官方近來也採取更多防暴恐措施。
去年8月底，中共西藏自治區黨委書記陳全國被任命為新疆黨委書記。上任不到2個月，就傳出新疆石河子市公安局下發通知，要求當地居民上交護照至公安局保管，否則後果自負。
今年1月，新疆溫宿縣也要求縣民必須將家中所有刀具刻上身分證字號，以便官方在必要時調查持刀者身分。此外，新疆巴音郭楞蒙古自治州警方19日公告，全州汽機車在6月底前都要安裝「北斗衛星定位系統」。
紐約時報中文網說，陳全國在西藏以強硬政策聞名，他也試圖在新疆塑造不妥協的形象。
報導引述澳洲新疆和中國少數民族政策學者雷國俊（James Leibold）的話指出，陳全國領導的政府不僅想讓新疆人民看到他對恐怖活動的強硬態度，還想向中南海表明，與前任書記張春賢相比，他對恐怖活動會採取更強硬的立場。
他說，陳全國「顯然想在19大上躋身政治局」。中共第19次全國代表大會今年下半年將舉行。
雷國俊還說，研究表明陳全國去年上台以來，新疆政府招募了3萬多名新警察，增加了街頭流動執勤點。1060222
(中央社)
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