二二八納教科書 林全承諾努力
行政院長林全今天接見「海外二二八遺屬返鄉團」，團員提議將二二八納入教科書等訴求，林全承諾努力解決。林全並表示，對於二二八事件，首先要瞭解真相。
今年是二二八事件70週年，林全今天接見「2017年海外二二八遺屬返鄉團」時表示，二二八事件是台灣走向民主自由社會必須面對的重要歷史事實，需做好相關工作，以弭平社會傷痛，轉型正義建立於事實基礎上，因此對於二二八事件，首先要瞭解真相。
林全表示，過去歷史顯示，每逢改朝換代常見菁英份子遭迫害，二二八事件也有其時代背景的政治因素，或許是因為當時的威權體制。今日台灣是一個民主、自由、開放的社會，因此政府希望還原真相、瞭解事實，並根據事實討論弭平社會傷痛，還給受害者公道與名譽，這是政府應做的事。
林全指出，隨著時代改變，政府能做的事情更多。立法院已通過「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」，使政黨競爭趨於平衡，另有轉型正義相關法案。行政院也推動「檔案法」，過去因為相關檔案未公開，事實是片斷、不完整的，現在讓更多檔案公開，讓更多事實公諸於世。
林全說，每年4月7日是紀念鄭南榕先生的「言論自由日」，相信這是民主政治中的重要部分，台灣社會也將一步步落實轉型正義。
對於返鄉團成員提出二二八事件納入教科書、二二八和平紀念公園、二二八國家紀念館成為學校戶外教學場所，以及開立受難者死亡證明書等訴求，林全也承諾將努力解決。1060222
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。