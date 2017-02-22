南海部署飛彈？陸：必要適度防禦設施
美方指出，中國大陸在南海人造島礁存放飛彈的20多個建物已接近完工。中國大陸外交部發言人耿爽今天表示，大陸在自身領土部署必要和適度的防禦設施，是國際法賦予主權國家的正常權利。
路透社引述美國2名官員說法指出，中國大陸在南海人造島礁興建的20多個建築物已接近完工，這些長20公尺、高10公尺的建物疑似是為存放長程地對空飛彈而建造。
中國大陸外交部下午舉行例行記者會，據官網問答實錄，耿爽回應提問時重申，中國大陸對南海諸島及其附近海域擁有「無可爭辯的主權」，陸方堅定維護領土主權和海洋權益。
耿爽說，中國大陸始終致力與「直接有關當事國」透過談判協商和平解決南海爭議，並與東南亞國家協會（ASEAN）成員國一同維護南海地區和平穩定。
他說，「中國在自己的領土上開展正常的設施建設，包括部署必要和適度的國土防禦設施，這是國際法賦予主權國家的正常權利。」
耿爽表示，在中國大陸和東協國家共同努力下，當前南海形勢正往良好和穩定的方向發展，「希望域外國家切實尊重地區國家的努力，多做有利於維護地區和平穩定的事」。
華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）旗下研究南海問題的「亞洲海事透明倡議」（AMTI）2016年12月公布衛星照，指中國大陸在南海7座人造島礁上部署「近迫武器系統」（CIWS），疑似配備防空火砲。
耿爽當時暗批美國說，「如果中國在自己的島礁上進行正常的設施建設、部署必要的國土防禦設施算是軍事化的話，那麼把艦隊開到南海又算什麼？」1060222
(中央社)
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