Line流傳土地改良補助1甲500萬元 農糧：假的

我要評比

手機通訊軟體Line，流傳土地改良補助金，1甲地500萬元，補助金有100億元可以申請等訊息！農糧署強調，那是謠傳的錯誤訊息，沒有該項補助，民眾收到類似訊息，請立即刪除。

農糧署表示，針對該訊息所提及的肥料產品，已依《肥料管理法》進行查核，如果涉未具肥料製造或輸入登記證而製造或輸入肥料，或標示、廣告、宣傳不實等不法情事，依法裁罰，最高罰鍰50萬元。

(中時)