那A等嘸公車？九旬婦呆站路旁 大坑警助返家
桃園市警察局 龜山分局大坑派出所員警劉耕銘21日下午14-16時執行巡邏勤務，經過南上路197號前時，發現一名老婦人站在原地等候，上前關心了解，婦人表示在等待公車，已等待兩小時還等不到，員警表示周邊並無公車站牌，經使用人臉辨識及查詢系統得知婦人身分，並主動駕車協助老婦人返家。
王姓老婦人表示，因子孫都到外地工作求學，他又不想離開住了一甲子的房子，因此獨自居住在龜山老厝，21日上午搭公車至南崁市場買菜，要返家時忘記公車站牌在哪邊，只好憑記憶走到南上路197號前等候，怎知道等了兩小時都沒有公車來，所幸有熱心員警幫忙，不然真的不知道該怎麼辦。劉姓員警表示，因巡邏勤務經過南上路，看到老婦人似乎在等車，但是附近並沒有公車站牌，感覺有些奇怪才趨前了解，能協助婦人返家也是相當高興。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。