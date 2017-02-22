那A等嘸公車？九旬婦呆站路旁 大坑警助返家

九旬婦人呆站路旁，大坑暖警協助返家。（甘嘉雯翻攝）

桃園市警察局 龜山分局大坑派出所員警劉耕銘21日下午14-16時執行巡邏勤務，經過南上路197號前時，發現一名老婦人站在原地等候，上前關心了解，婦人表示在等待公車，已等待兩小時還等不到，員警表示周邊並無公車站牌，經使用人臉辨識及查詢系統得知婦人身分，並主動駕車協助老婦人返家。

王姓老婦人表示，因子孫都到外地工作求學，他又不想離開住了一甲子的房子，因此獨自居住在龜山老厝，21日上午搭公車至南崁市場買菜，要返家時忘記公車站牌在哪邊，只好憑記憶走到南上路197號前等候，怎知道等了兩小時都沒有公車來，所幸有熱心員警幫忙，不然真的不知道該怎麼辦。劉姓員警表示，因巡邏勤務經過南上路，看到老婦人似乎在等車，但是附近並沒有公車站牌，感覺有些奇怪才趨前了解，能協助婦人返家也是相當高興。

(中時)