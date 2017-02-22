朴槿惠彈劾案 韓憲法法院月底完成庭審

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南韓聯合新聞通訊社今天報導，憲法法院原訂本週就總統朴槿惠彈劾案舉行最後一次聽審，但決定延後至2月27日。法院最快可於3月13日做出裁決。

南韓國會去年12月以朴槿惠涉及閨蜜崔順實貪污醜聞為由，表決通過對她彈劾，並將她的總統職權暫停，以待憲法法院裁定。

韓聯社引述憲法法院代院長李貞美（Lee Jung-Mi）報導，庭訊原定本週完成，但是在「總統的律師要求寬容較多時間」後，決定延後到2月27日。法院最終裁決最快可於3月13日作出。

李貞美要求青瓦台方面在26日前告知，朴槿惠是否出庭。

憲法法院如維持國會彈劾案，朴槿惠將立即遭罷黜，南韓必須在60天內舉行總統大選。

如果憲法法院未能在李貞美3月13日卸任前結案，只要有2名憲法法官反對，即可推翻彈劾決議，對朴槿惠有利。（譯者：中央社羅苑韶）1060222

(中央社)