立院23日選召委 綠最多12席藍坐4望6
立法院明天將進行8個委員會召委選舉，民進黨立法院團評估16席召委可搶下10至12席，國民黨立法院團則評估坐4望6。
國民黨立法院黨團書記長王育敏今天受訪表示，明天的召委選舉，國民黨團就是穩穩地有4席，現在就看教育與司法2個委員會，能不能透過抽籤抽到召委，如果都抽中就可以拿到6席。
王育敏說，交通委員會如果時代力量願跟國民黨合作，支持國民黨立委陳雪生當召委，那就也有機會可以抽籤，就看時代力量願不願意跟在野黨一起合作。
她笑說，明天的召委選舉，也期待奇蹟發生，就如同她在第一會期選社環委員會召委時，因為有人投錯票，讓她從不可能當選，到可以抽籤，進而抽中。
民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，8個委員會總計16席召委，民進黨團篤定每個委員會都有1席，加上交通、經濟可拿下第2席，估計至少10席，教育及文化、司法委員會有機會抽籤拿下召委，最少10、最多12席。
親民黨立法院黨團總召李鴻鈞則說，他們2席司委會的席次與國民黨交換，若是他們跟人家換了席次，不投票支持人家的召委候選人，這也說不過去。
時代力量黨團總召徐永明表示，原則上會傾向支持民進黨團推出的召委人選，但5個委員會藍綠立委分佈不一樣，有的委員會就算時代力量不支持，民進黨召委也會過關，「原則上是這個方向」。1060222
(中央社)
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