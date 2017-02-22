高醫副校長涉假論文假辭 董事會籲停職

前高醫大副校長郭明良被控在台灣大學任教時論文造假後請辭，被網友爆料他假辭，迄今照占職缺、薪水照領，高醫大董事會今天責成校方在郭明良接受調查期間，先予停職、停薪。

高雄醫學大學董事會發表聲明說，郭明良於105年3月1日自台大借調至高醫大擔任學術副校長，任期原至明年6月30日，但去年11月中旬爆發他的學術論文涉嫌造假風波後，引起社會關注，當月28日他辭去副校長一職。

昨天有網友爆料郭明良的職缺編號仍掛在學校官網，尚未被除名，其薪水也仍照領，辭職是假的。

高醫大董事會為維護高醫聲譽，並尊重私立學校法賦予校長的權責，建議校方考量先予停職、停薪，直至全案調查結束再做進一步處置。 1060222

(中央社)