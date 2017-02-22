水庫還是渴 人工增雨桃竹只多1到3天用水
鋒面前緣報到，經濟部水利署今在西部6水庫布置人工增雨，最後只有石門、寶二、永和山、明德4水庫有條件施放，雖各區都有降雨，但將實施第一階段限水的新北板新、桃竹地區，水庫卻只有多增加1到3天水量，水庫還是渴。
雖然這次人工增雨不能說沒有效果，據水利署統計，苗栗明德水庫降帳40萬噸，多增加10天用水、永和山水庫也多入帳5天用水。但重點在於下月進入第一階段限水的桃園石門水庫、新竹寶山(寶二)水庫，卻只降300萬與100萬噸水量，等於多1與3天用水，根本無法解除旱象。
水利署副署長王藝峰仍有信心，強調這幾天鋒面仍在，明天會繼續把握在水庫上游集水區伺機施作人工增雨，希望繼續增加進水量。
(中時)
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