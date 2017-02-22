奢華飛行體驗 2天1夜近3萬元
航空迷看過來，華信航空今天結合安捷飛航訓練中心，推出「華信航空飛行體驗營」，為航空迷打造的奢華體驗，有地面學科，還實際飛上天，並住六星級飯店，2天1夜新台幣2萬9900元。
華信航空總經理韓梁中和安捷飛航訓練中心總經理臧運國下午共同宣佈，「華信航空飛行體驗營」即日起開放網路報名，每梯次只接受8名學員，第1梯次是3月18、19日。
2天1夜行程都安排在週六及週日，週六白天在台北上地面學科，晚上搭華信航空班到台東，晚上住宿台東當地最新落成、號稱六星級的GAYA酒店，週日上午有模擬機演練，下午坐上教練機，有專人帶領實際在天空飛翔，晚上再搭華航航空班機回台北。
韓梁中說，如果他年輕20歲，他一定會報名，2天1夜的行程稱得上是高調奢華，有專業地面學科課程、機艙導覽、模擬機操作及實機飛行體驗。除讓學員一圓展翅高飛的夢想，也可透過實際體驗專業飛行訓練設備，判斷自己未來是否適合進入機師的行業。
臧國運表示：學員完訓後可獲得華信與安捷共同頒發的體驗證書；選擇住宿GAYA酒店，是為讓參與飛行體驗營的學員，全程有最完美的體驗。
「華信航空飛行體驗營」即日起可透過華信航空官網或安捷官網上傳個人資料，經資格篩選後，每梯次接受8名學員；華信官網www.mandarin-airlines.com，安捷飛航訓練中心官網www.apexflightacademy.com。1060222
(中央社)
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