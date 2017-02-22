朴槿惠遭彈劾案 律師團大打太極
南韓總統朴槿惠辯護律師團今天向法庭提出申請，要求將國會議長丁世均、憲法法院前任院長朴漢徹等20人新增為證人，朴槿惠對總統彈劾案的審理，有意採取拖延戰術。
南韓「亞洲經濟」指出，朴槿惠總統彈劾案第16次庭審辯論今天在憲法法院開庭，朴槿惠的辯護律師團提出新增證人的要求。
據報導，朴槿惠辯護律師金平祐表示，憲法法院前院長朴漢徹有關在3月13日之前舉行總統大選的言論，引發了巨大的社會混亂，他才是加重政局混亂程度的罪魁禍首，應當傳喚朴漢徹出庭作證，對有關言論作出解釋。
金平祐指出，將在慶熙大學法學研究所客座教授許營等3名法學家面前，證明憲法法院對彈劾案的審理是有違憲法的。
朴槿惠辯護律師團還要求增加國會議長丁世均，正黨國會議員金武星、劉承旼、黃永哲，自由韓國黨國會議員鄭振碩、羅卿瑗、金杜邑、鄭宗爍，以及包括民主黨、國民之黨多名議員在內的20名證人。
有分析認為，憲法法院此前已經明確表示，今後的庭審中將不再新增證人，朴槿惠方面仍堅持提出此申請，是有意在拖延時間。
據報導，南韓憲法法院代理院長李貞美今天宣布，應辯護律師團以「時間倉促」為理由的請求，將憲法法院對彈劾案的最後一次庭審日期，由原定的24日延後到27日，並希望朴槿惠的辯護律師團最遲於26日通報朴槿惠是否出庭作證。
由於代理院長李貞美將於3月13日任滿，有分析指出，最後1次庭審的日期即使更動也不會拖太久，憲法法院很有可能在3月13日前做出宣判。
南韓法律規定，國會通過總統彈劾案後，須經憲法法院審理，9名法官中需6人同意，彈劾才成立。若彈劾成立，總統將提前改選，若不成立，朴槿惠可做完剩下的任期。
由於代理院長李貞美將於3月13日任期屆滿，若宣告日期在3月13日之後，前院長朴漢徹卸任後的8人體制，勢將縮減為7人體制，駁回彈劾的法定法官人數也將從3人縮小到2人，屆時，彈劾案的審理結果有可能對朴槿惠有利。1060222
(中央社)
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