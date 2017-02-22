傳被阿翔抓姦 陳艾琳開腔：想說的說過了

陳艾琳遭傳出軌被抓姦。（圖／中時資料照片）

鼓手阿翔去年驚爆和女星陳艾琳隱婚，更因劈腿害陳艾琳流產，兩人婚姻一度亮起紅燈，卻又未簽字離婚，使外界霧裡看花，沒想到今(22日)周刊爆料陳艾琳也有外遇，還被阿翔當場抓姦，震驚粉絲，稍早陳艾琳在臉書開腔，引用上月中的發文表示：「想說的，1月中就說過了。」

今媒體爆料陳艾琳去年簽下離婚證書，卻因阿翔要求1000萬贍養費，雙方未達成共識無果，《壹週刊》則報導，陳艾琳婚變後也有新歡，與同樣從《大學生》出身的班底顏庭笙（Alex）過從甚密，阿翔有次去找陳艾琳，還當場抓包她和Alex卿卿我我，持有女方出軌鐵證，然而陳艾琳經紀人對此僅說：「我們不回應。」

剛剛陳艾琳打破沉默，在臉書上輕鬆表示想說的都已說過，並轉貼上月中評論陸文斯基演講的文章，當中陸文斯基說：「妳們每一個人都看過我的醜聞，在網路上可以搜尋到完整的資料照片，甚至我被出賣的語音檔，可是，真正認識我的人有幾個？」並問：「在22歲那年，沒有犯過錯誤的請舉手」，答案是沒人舉手，陳艾琳說：「沒有人不會犯錯。」

陳艾琳更提到網路霸凌與羞辱文化，並強調陸文斯基說了一句她深有同感的話：「同情心下，羞恥不存」，倡導人人應有更多同理心，最後表示：「我不是在打消毒針，不是在炒新聞，不是跟新聞事件的人都是朋友都包庇、都很熟」，只是想告訴大家所有新聞人物都正遭受這類對待，並希望每個人能用微薄力量改變它，粉絲也為她打氣說：「不求人人都懂！但求問心無愧！」、「真的了解你的人不會去理會那些愚蠢且無意義的新聞，繼續做妳自己」。

(中時電子報)