228連假，南投縣5大交通疏導措施出爐

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南投縣警局在228連續假期，規畫5大交通疏導措施。（南投縣警局提供）

櫻花季適逢228和平紀念日連續假期，南投縣警局預估信義草坪頭、鹿谷小半天、魚池鄉鹿篙社區及九族文化村、奧萬大將湧現車潮，因此擬定交通疏導5大措施，確保交通順暢與安全，請駕駛人合疏導措施。

縣警局表示，連假期間，縣內日月潭、泰雅渡假村、清境、溪頭杉林溪、玉山東埔溫泉、八卦山觀光軸線、集集觀光鐵道等，遊客量也將比平常日大幅增加。

228連假，高公局除彈性實施匝道管制外，取消封閉名間交流道措施，前往集集、竹山、水里鎮及信義鄉民眾，可行駛名間交流道。名間交流道北上車潮多時，將視情況啟動調撥車道，以加速車流行進，也請駕駛人配合警方疏導。

南投縣警局交通隊，規畫大型重機機動巡邏，針對烏溪、濁水溪、日月潭線各置2至3部大型重機，強化疏導效能；如遇突發性壅塞，則協調國公局，將壅塞資訊顯示於國道資訊標誌，讓駕駛人即時應變、提早改道；針對大客車禁行路段，也將加強管制及稽查取締。

重要風景區停車場8成滿時，縣警局將透過廣、全國廣播、警i南投app宣導，請旅客更改旅遊路線，以免塞車。

(中時)