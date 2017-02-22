228連假 南投縣5大交通疏導措施出爐
櫻花季適逢228和平紀念日連續假期，南投縣警局預估信義草坪頭、鹿谷小半天、魚池鄉鹿篙社區及九族文化村、奧萬大將湧現車潮，因此擬定交通疏導5大措施，確保交通順暢與安全，請駕駛人合疏導措施。
縣警局表示，連假期間，縣內日月潭、泰雅渡假村、清境、溪頭杉林溪、玉山東埔溫泉、八卦山觀光軸線、集集觀光鐵道等，遊客量也將比平常日大幅增加。
228連假，高公局除彈性實施匝道管制外，取消封閉名間交流道措施，前往集集、竹山、水里鎮及信義鄉民眾，可行駛名間交流道。名間交流道北上車潮多時，將視情況啟動調撥車道，以加速車流行進，也請駕駛人配合警方疏導。
南投縣警局交通隊，規畫大型重機機動巡邏，針對烏溪、濁水溪、日月潭線各置2至3部大型重機，強化疏導效能；如遇突發性壅塞，則協調國公局，將壅塞資訊顯示於國道資訊標誌，讓駕駛人即時應變、提早改道；針對大客車禁行路段，也將加強管制及稽查取締。
重要風景區停車場8成滿時，縣警局將透過廣、全國廣播、警i南投app宣導，請旅客更改旅遊路線，以免塞車。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。