丹麥法院：崔順實女兒鄭尤拉延押一個月
丹麥法院今天表示，將把南韓總統朴槿惠的閨蜜崔順實之女鄭尤拉延長拘押一個月。崔順實涉嫌干政、貪腐，這起醜聞使朴槿惠遭彈劾。
20歲的鄭尤拉是這起醜聞中的人物之一。這樁醜聞在南韓引發大規模示威，要求朴槿惠下台。
南韓當局對鄭尤拉發出逮捕令後，她今年1月1日因簽證過期遭丹麥拘押。南韓已向丹麥尋求引渡鄭尤拉。
法新社報導，丹麥公訴檢察長辦公室表示，需更多時間處理這起案件，以及正在等候南韓當局回答部分問題。
法院發言人告訴記者：「鄭尤拉將延押至3月22日。」
鄭尤拉否認有任何不法行為。1060222
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。