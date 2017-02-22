丹麥法院：崔順實女兒鄭尤拉延押一個月

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丹麥法院今天表示，將把南韓總統朴槿惠的閨蜜崔順實之女鄭尤拉延長拘押一個月。崔順實涉嫌干政、貪腐，這起醜聞使朴槿惠遭彈劾。

20歲的鄭尤拉是這起醜聞中的人物之一。這樁醜聞在南韓引發大規模示威，要求朴槿惠下台。

南韓當局對鄭尤拉發出逮捕令後，她今年1月1日因簽證過期遭丹麥拘押。南韓已向丹麥尋求引渡鄭尤拉。

法新社報導，丹麥公訴檢察長辦公室表示，需更多時間處理這起案件，以及正在等候南韓當局回答部分問題。

法院發言人告訴記者：「鄭尤拉將延押至3月22日。」

鄭尤拉否認有任何不法行為。1060222

(中央社)