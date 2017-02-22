蔡依林時尚大滿貫 米蘭看秀找靈感
歌手蔡依林今天前往義大利，首度征戰米蘭時裝週，集滿6大國際時尚盛事。她笑說，看時裝秀可刺激靈感，如能放進新專輯和翻糖蛋糕也不錯。
蔡依林（Jolin）是第2次去米蘭，將出席2017秋冬米蘭時裝週，今天凌晨啟程飛往義大利，昨天深夜也在社群網站臉書（facebook）向粉絲預告「睡一覺到米蘭」。
首度征戰米蘭時裝週，蔡依林興奮又期待，直喊很喜歡看時裝秀的整體概念，「細細品嚐一場秀的整體精神，可以刺激靈感，不管是做專輯還是創作翻糖蛋糕」。
蔡依林近來都在準備出席時裝週的衣服，很開心有機會能到米蘭充電、吸取最新時尚氣息，也將現身多個品牌秋冬新款時尚秀場及宴會，和業界名人交流時尚心得，並與粉絲分享米蘭時尚之旅。
造型大膽多變的蔡依林，2007年躍上巴黎時裝週，成為亞洲唯一受邀女藝人；也在倫敦與紐約時裝週亮相。素有「時尚奧斯卡」之稱的紐約大都會藝術博物館慈善晚會（Met Ball），蔡依林是去年唯一受邀出席的華人女歌手，穿全手工定製晚宴禮服驚豔全場。
繼去年「維多利亞的秘密」大秀，蔡依林是首位獲官方邀請的亞洲女星，與國際巨星女神卡卡（Lady Gaga）等人共走紅毯；今年征戰米蘭時裝週，蔡依林正式集滿6大國際時尚盛事，成為華語歌手第1人，奠定蔡依林時尚地位。1060222
(中央社)
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