花蓮玉里社區巷弄長照站 揭牌開學
花蓮玉里鎮民引頸期盼的巷弄長照站，22日正式揭牌服務，擔負起「長照柑仔店」角色，讓老人家有機會參加團體活動，多接觸外界、動動手腳，除了心情愉快，更有助延緩失智或預防其他疾病的發生。
政府推動長照2.0計畫，以「社區整體照顧」核心，17項服務中，巷弄長照站最貼近社區民眾需求。相較於長照1.0，照計畫2.0將服務項目，從原本的8項新增到17項，並向前延伸到預防階段，向後延伸到安寧服務，同時擴大服務對象，納入65歲以上虛弱長者。
玉里鎮衛生所主任陳敏叔表示，希望藉由衛生所長照據點的設立，拋磚引玉的輔導玉里鎮各里也能成立巷弄長照站，提供社區長輩有一處安全且能獲得健康促進的好場所。若有需要相關服務的，玉里鎮衛生所設置長期照顧服務中心南區服務站，有2位專員可提供民眾免費洽詢，洽詢電話:03-8980220張嘉家小姐。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。