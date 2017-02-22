花蓮玉里社區巷弄長照站 揭牌開學

玉里鎮巷弄長照站，22日正式揭牌服務。(楊漢聲翻攝)

花蓮玉里鎮民引頸期盼的巷弄長照站，22日正式揭牌服務，擔負起「長照柑仔店」角色，讓老人家有機會參加團體活動，多接觸外界、動動手腳，除了心情愉快，更有助延緩失智或預防其他疾病的發生。

政府推動長照2.0計畫，以「社區整體照顧」核心，17項服務中，巷弄長照站最貼近社區民眾需求。相較於長照1.0，照計畫2.0將服務項目，從原本的8項新增到17項，並向前延伸到預防階段，向後延伸到安寧服務，同時擴大服務對象，納入65歲以上虛弱長者。

玉里鎮衛生所主任陳敏叔表示，希望藉由衛生所長照據點的設立，拋磚引玉的輔導玉里鎮各里也能成立巷弄長照站，提供社區長輩有一處安全且能獲得健康促進的好場所。若有需要相關服務的，玉里鎮衛生所設置長期照顧服務中心南區服務站，有2位專員可提供民眾免費洽詢，洽詢電話:03-8980220張嘉家小姐。

(中時)