玉里警許天瑜登新科碩士 發表所學回饋分局

許天瑜貢獻所學。(楊漢聲翻攝)

人民保母力求上進，玉里警分局第二組巡官許天瑜104年參加國立東華大學管理學院高階經營管理碩士在職專班，以優異成績上榜，運用自身實務經驗及所學，以酒後駕車防制工作為專題深入研究，今年2月初甫從獲碩士學位，分局同仁與有榮焉。他表示，未來將利用所學，幫助分局積極防治酒駕發生。

玉里警分局長鍾德勳特邀許天瑜於聯合勤教發表論文研究「視覺呈現分析酒後駕車交通事故-以玉里分局為例」，為玉里警分局診斷酒後駕車防制工作。

(中時)