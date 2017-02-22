木棒聯賽》王志庭8局無失分 興大附農重返8強

興大附農王牌王志庭。（學生棒聯提供）

105學年度高中棒球聯賽木棒組，今天(22日)在嘉義市棒球場展開12強賽事，興大附農壓出王牌左投王志庭對戰東大體中，主投8局無失分，率隊以2比0完封對手，8強戰將強碰勁敵穀保家商；普門中學則是提前7局以9比0扣倒嘉義高中，挺進8強。

去年黑豹旗亞軍興大附農，今天在木棒聯賽12強戰碰上東大體中，王志庭先發8局用了117球，只被擊出3支安打，送出6K，讓東體打線一籌莫展，王志庭提到，長期聯賽造成身體有些疲憊，今天球速沒有前幾場快，不過狀況還不錯，多次靠著控球及時將比賽控制住。

興大附農打線則是先在6局上靠著李丞齡、姚雨翔的接連安打和對手失誤搶下第1分，8局上李丞齡再補上帶有打點的安打，幫球隊多添保險分，終場興大附農就以2比0勝出，相隔6年後重返8強。

至於去年寫下隊史最佳季軍成績的普門中學，今天在12強戰交手嘉義高中，4局上靠對手失誤開啓攻勢，接著邱丹、翁瑋均連續敲出長打，幫球隊打下4分大局奠定勝基，普門提前7局搶下勝利，24日將在8強賽再戰高苑工商，提前上演去年季軍戰戲碼(因雨取消，兩隊並列季軍)。

嘉義高中此戰排出高三的孫彙翔先發，主投6局，被擊出7支安打，送出5次三振，但因隊友的3次守備失誤形成重傷害，失掉的8分都非自責分。無緣締造隊史最佳8強成績，嘉中總教練蔡士偉表示，球員打得有點綁手綁腳，給自己太大的壓力，失誤後心情就被影響，「不用靠別人就被自己打敗了。」

(中時電子報)