駐清奈處長赴南印大學講述新南向政策
駐清奈辦事處處長李朝成今天應邀到威爾科技大學，向工學院60多名學生講述台灣的新南向政策與台灣提供給印度學生的獎學金，威爾科技大學並盼促成更多學生赴台深造。
李朝成上午應邀到威爾科技大學（Veltech University）參加創辦人藍卡拉賈（Rangarajan）壽辰慶祝大會，受到創辦人藍卡拉賈夫婦、校長薩蒂亞納拉亞納 (Beela Satyanarayana）、副校長強德拉謝克（U. Chandrasekhar）及全校300多名教職員與學生代表歡迎。
李朝成並向工學院60多名學生以「新南向政策與台灣獎學金」為題發表1小時演說，向印度學生們介紹中華民國歷史、人文、科技優勢、兩岸關係近況，及新南向政策與台印關係展望，鼓勵學生及早開始學習華語，以利日後申請台灣獎學金赴台攻讀碩博士學位，替未來職場生涯創造更大利基。
副校長強德拉謝克也以自己多次訪台經驗，鼓勵在座學生優先考慮赴台進修。
在李朝成發表演說後，包括威爾科技大學國際長席瓦沛儒墨（S. Sivaperumal）與十多位學生踴躍詢問有關台灣獎學金計畫相關細節。
威爾科技大學校方希望，能加強大學與更多台灣優質大學的學術合作，建立合作交流關係，同時推動更多學生交流計畫，促成更多優秀學生赴台攻讀碩博士學位，為印度學生尋找在台的大企業實習與就業機會。
李朝成允諾，將與威爾科技大學共同推動與台灣大學強化交流、互訪和合作計畫。
威爾科技大學設立於1997年，在自駕車輛、先進材料、電子廢棄物回收等研究領域素為印度科技界稱道，目前學生約1萬5000人，並已與國立成功大學、台北科技大學、宜蘭大學及私立淡江大學、南台科技大學等簽署12項合作備忘錄。1060222
(中央社)
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