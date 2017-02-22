澎第一漁港規畫新灣區 中油油槽將遷移
澎湖縣政府配合第一漁港轉型為澎湖新灣區遊艇港，積極推動中油儲油槽遷移，中油同意先建後拆，讓阻礙海岸線視野多年的儲油槽遷移定案。
中油油品行銷部副執行長張凱南今天在澎湖供油服務中心經理曹堆榕等人陪同下，抵澎拜會澎湖縣長陳光復，陳光復強調儲油槽的遷移是澎湖景觀再造年的重點工作之一，期待中油方面能縮短行政流程，早日恢復海岸線遼闊視野。
澎湖縣政府表示，中油儲油槽矗立馬公第一漁港旁的，有其歷史背景，由於阻礙海岸線景觀，縣府透過政務委員張景森協調，獲得中油同意先建後拆，讓阻礙海岸線視野多年的儲油槽遷移定案。
張凱南表示，對於地方的需求，中油將全力支持與配合，積極整合推動。對於儲油槽造型設計，也將朝納入地方文創特色與周邊綠美化方向思考。1060222
(中央社)
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