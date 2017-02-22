陸1月房市續降溫 三亞空氣好漲勢猛

中國大陸國家統計局今天公布1月70個大中城市住宅售價變動情況。北京持平，上海、深圳分別下跌0.1%、0.5%，一線城市僅廣州上漲0.6%；三亞因遠離霧霾房價漲1.7%，漲幅居首。

在15個一線和焦點二線城市中，有11個城市新建商品住宅售價較去年12月下跌，3個城市持平。北上廣深4城市中，僅廣州上漲0.6%，但漲幅已連續4個月縮小；上海、深圳分別下跌0.1%、0.5%，北京持平。

其他焦點城市方面，除了杭州、成都房價持平，合肥、南京、廈門、無錫、鄭州、天津等城市均下跌，其中無錫下跌0.5%，天津跌幅為0.3%。

值得注意的是，在70個大中城市新建商品住宅售價中，三亞月漲幅最高，為1.7%，重慶以上漲1.3%緊追在後，然後是上漲1.1%的九江，西安、揚州、贛州、宜昌、岳陽漲幅均為0.8%。

大陸國家統計局城市司高級統計師劉建偉解讀，15個一線和焦點二線城市實施房地產調控政策以來，房價持續趨穩下滑。其中，11個城市1月新建商品住宅售價和去年12月相比下跌，跌幅介於0.1%至0.5%。

浙江大學地產運營研究所所長蔡為民向中央社表示，大陸新建商品住宅市場1月降溫，是因為還在消化官方去年的調控政策，但「土地是用來蓋房子的」，現在地價一直上漲，代表開發商仍然預期房價會走高。

至於海南三亞1月新建商品住宅售價漲幅排名第一，蔡為民表示，這意味大陸民眾從國際訊息掌握到霧霾不是暫時的，例如倫敦治理霧霾就花了好幾十年，因此許多人想要找第二居所，三亞因為空氣好受到追捧。1060222

(中央社)