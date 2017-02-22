大陸、韓國棒球隊到高雄冬季移訓
韓國樂天巨人棒球隊與大陸江蘇鉅馬棒球隊，分別於1月31日、2月6日起進駐高雄市國慶青埔A、B棒球場，進行為期1個月的冬季移訓；高雄市四季宜人的氣候與暖冬特色，已成為近年來，各項球類運動冬訓的首選。
教育局長范巽綠22日專程前往探視，代表高雄市民表達歡迎之意。她說，高雄市四季氣候宜人，相當適合旅遊與各項運動競賽與訓練，且高雄是國內棒球重鎮，目前有少棒13隊、青少棒8隊、青棒5隊與大學棒球隊5隊，並擁有15座棒球場，軟硬體齊備，非常歡迎各國家棒球隊來高雄進行移地訓練，不但能促進國際友好合作關係，在移訓期間安排本市棒球隊參與交流，互相觀摩學習，能為高雄市觀光產業帶來助益，進行最好的城市行銷。
韓國樂天巨人棒球隊此行有46人，大陸江蘇鉅馬隊也多達40人，分別在國慶青埔A、B棒球場，展開長達一個月的冬季移地訓練。江蘇鉅馬隊是首次來到高雄市移訓，樂天巨人隊則是二度來高雄冬季移訓。
此次韓國樂天巨人隊冬訓期間，高雄市體育處也將於本月27日至3月5日，辦理18場「2017港都盃跨聯盟棒球交流賽」，有韓國樂天巨人隊、斗山熊隊、起亞老虎隊，與國內中華培訓隊、統一獅隊、中信兄弟隊、富邦悍將隊等7隊進行棒球交流，分別於澄清湖棒球場、立德棒球場進行比賽，全部比賽將免費開放民眾進場觀賞，也歡迎球迷們屆時踴躍入場，欣賞這場高水準的中韓棒球友誼賽。
(中時)
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