農會選舉敗 新系告御狀

各地農會基層代表選舉上週落幕，操盤的選對會召集人陳明文在選前宣示要力拼全國農會理事長一職，但選舉結果顯示，民進黨依舊沒起色，據了解，今天民進黨中常會，新系立委在會中當場告御狀，指黨內高層放話，「實在太卑劣」，卻遭蔡英文用派系鬥爭回應。

據了解，蔡英文並沒要處理此事的感覺，只是語重心長表示，在野時，黨內沒有的問題，現在執政後，好像又跑回來了，她強調，民進黨好不容易才拿回政權，尤其現在才執政初期，呼籲黨內務必要團結。至於陳明文、黨秘書長洪耀福，都沒有發言。

據了解，今天常會，新系早已磨刀霍霍，在國發會主委陳添枝報告完後，準備散會時，林宜瑾便提出臨時動議，中常委、新系的林宜瑾拿出近日農會選舉的相關報導呈給黨主席蔡英文，並質疑黨內操盤幹部放話，還將選舉成敗推給三個縣市首長，林更不滿，相關內容還扯上未來部分縣市黨內初選，「實在太卑劣」，要求蔡英文要處理，沈發惠也發言，不滿黨內高層匿名放話文化，破壞黨內團結。

據指出，新系常委雖未點名，但大家都知道新系指的就是陳明文及秘書長洪耀福，不過，對新系質疑，蔡英文顯然是以「鬥爭」解讀。

(中時)