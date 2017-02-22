台南老爺行旅發揮食驗精神 中西合璧玩味逆襲

我要評比

台南老爺行旅總經理唐伯川(左)與甘粹餐廳魏韶璞主廚。(曹婷婷攝)

用設計玩出美食新意！台南老爺行旅2016年底發揮「食」驗精神，萃取台式小吃精髓，結合西式食材與烹調方法，大膽嘗試烹飪組合；2017年，接續以「行旅食驗室」玩味出擊，這回以西味食趣逆襲台式小吃，挑戰消費者味蕾。

老爺行旅，新春新創意，提出黑豬五花彈度燉煮監測、包裹式豬舌口感探微與西瓜綿仔與魚相容性報告，三道全新「食」驗料理，將於3月6日起正式上桌發表，甘粹餐廳亦同步更換Semi Buffet主食菜單，讓饕客有機會見證各式歐風好味。

有別於去年以在地小吃為主角，掌廚超過25年經驗的甘粹餐廳主廚魏韶璞，嚴選多款在地特產，將西方街食烹調手法融入台灣經典庶民美味。

好比「松露燉煮盤客夏黑豬五花佐香米」，發想自歐洲家常料理「豬頭乳酪」，精選台灣本土茹素長大的「盤客夏黑豬」及台東芋香米，結合擁有歐洲廚房鑽石美名的松露與金棗蜜餞所燉煮的濃郁肉醬，歐式台味優雅呈現。

此外，更將南台灣開脾農家味「西瓜綿仔」入菜，結合「西式海鮮湯」與「台式飯湯」變形做法，把義大利米形麵與富含蛋白質、鋅、鎂、硒等多種營養物質的海鱸魚，共舞出清新爽口的「西瓜綿海鱸魚義大利米型麵湯」。

最具創意的，莫過於大膽選用外國旅人不敢輕易嘗試的台灣補鐵聖品「豬舌」，搭配融入西式漢堡食用樂趣的烤饅頭變身為「鳳梨豆醬燉豬舌佐蘋果酸菜配烤饅頭」，體現中味西食。

(中時)