嘎嘎連劈3女 E奶妹淪小四痛譙「XX不如」
前MP魔幻力量主唱嘎嘎（潘俊佳）風流成性，日前被直擊和Popu Lady寶兒情未斷，就急摟前奧運跆拳道國手朱木炎的E奶舊愛蔡雯雯回家，今(22日)更被踢爆嘎嘎還在拍攝MV時，分別帶著「花褲妹」Kincy與寶兒約會，3人都以為自己是正宮。早前蔡雯雯就在臉書痛罵「真的是渣男無誤」、「就是在講你」，疑似得知真相後與嘎嘎翻臉。
據《鏡週刊》報導，嘎嘎不只與寶兒情未斷，還跟舊愛花褲妹牽扯不清，曾分別帶著兩女到MV取景隧道約會，寶兒與花褲妹都在社群網站上傳探班照，以為自己是正宮。
據悉嘎嘎約會2女一事，新歡E奶妹完全不知情，今日更在臉書痛譙「真的是渣男無誤！講渣男還太客氣，根本連灰塵都不如」，文中痛罵的男主角疑似指的就是嘎嘎。而早前花褲妹也在臉書否認與嘎嘎有糾纏，澄清自己單身很久了。
(中時電子報)
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