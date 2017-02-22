喪母後憔悴復工　施易男淚崩曝：媽媽是在跟我視訊中途走的⋯

施易男喪母後首度復工。（好風光、記者林淑娟攝）

施易男慶幸手機裡存有許多與媽媽的甜蜜回憶。（取自臉書）

施易男出席《積木之家》首映會。（好風光）

施易男出席《積木之家》首映會。（好風光）

施易男出席《積木之家》首映會。（好風光）

施易男故作堅強聊起近日來的心情。（林淑娟攝）

偶爾露出心酸的笑容。（林淑娟攝）

施易男透露自己連鬍子都變白了，出席活動前必須染黑。（林淑娟攝）

施易男的母親、歌仔戲國寶小明明（巫明霞）1月7日因跌倒摔傷頭部不幸辭世，遭逢喪親劇痛的施易男，22日出席植劇場靈異系列《積木之家》首映會，這也是他喪母後首度復工。仍蓄鬍的他看起來清瘦憔悴，原本訪談時情緒都ㄍㄧㄣ住，直到透露自己其實是透過「視訊」越洋送走媽媽，終於忍不住哽咽、淚水絕堤，感傷的母子訣別的過程，更讓聞者個個鼻酸紅了眼眶。

小明明撞傷頭部不治時，施易男人正在海外宣傳唱片，他哽咽回憶起對他來說有個很殘忍的事，是醫生要他做選擇是否要繼續急救、是否堅持見媽媽最後一面，「但我就是回不來，一定要等到下午兩點才有飛機，我最後有跟媽媽視訊，她是在我跟她視訊的中途走的⋯⋯因為姊姊說我一定趕不到，問我要不要跟媽媽視訊，我說要，我一定要看到。原本媽媽已經沒有任何反應，只是靠機器維生，但聽到我對她的呼喚，她又有了心跳，所以我一直呼喚她、一直呼喚她，從飯店到機場的路上不斷呼喚她⋯⋯但就在我快到機場那段路時，還是走了。」回憶過程中，他數度哽咽到無法言語。

他說自己從大學開始就面臨許多人生功課，爸爸生病兩年後離開，最愛的狗也走了，大學最好的朋友意外墜樓，一起拍戲的好友許瑋倫車禍過世，連一位非常重要的歌迷也因病過世，爸爸走的時候、好友走的時候他都哭到無法呼吸，「因為那種痛是真的很痛，但再怎麼樣都沒這次痛，震撼也最大，因為這輩子找不到一個這麼深愛的人了」。

當年他爸爸走的第7天曾回來托夢交代後事，他原本也很期待媽媽入夢，「可是好像最親的人反而夢不到。」不過經紀人、好友都夢到，「重點還是她希望我可以很好」，因為媽媽生前愛漂亮，這次跌倒撞傷頭，因此也托夢友人要幫她打扮漂亮，他特別請化妝師幫媽媽化妝化得很美，讓她最後一程是漂漂亮亮離開。

他聽說人走了後要重新投胎轉世時會喝孟婆湯，忘記這一世，「但我非常希望來世、或是她再投胎轉世後，我可以認出她，我好想要抱抱她、想要謝謝她。雖然大家都說我們緣分這麼深，一定會再見面，但再相見時為什麼不能記住？為什麼不能把深愛的人、把要報答的人記住？但好像就是沒辦法⋯⋯」

他坦言這段時間很努力告訴自己要往正面想，但有時坐下來或一個人靜靜坐在家裡的角落，仍會有些感觸，「我知道這是一個過程，都會過去，只是要再給我一點時間。」他也透露最近出現手抖、呼吸急促，喘不過氣來等生理反應，頭髮和鬍子也瞬間變白，加上有一些單位想幫媽媽辦展覽，他開始著手整理媽媽的遺物，這過程更為痛苦，「但這是我能幫媽媽做的最後一件事了」。巧的是，《積木之家》24日台視首播，「當天也剛好是媽媽離開的第49天，會幫媽媽做完最後一個七」。

(中時)