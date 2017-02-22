櫻花迎春 日月潭雲品賞花趣
迎接228連假、櫻花季，日月潭雲品溫泉酒店，即日起至2月28日，推出「雲品趣旅行─賞花季節限定」由專人帶領住宿旅客，到暨南大學漫步賞櫻；魚池、日月潭周邊賞花景點，除了九族文化村櫻花季，還有以吉野櫻走紅的「鹿篙社區」等多處賞櫻祕境。
走出雲品大廳戶外，3分鐘路程即可欣賞名人坡上的「花花世界」，500枝花風車隨風轉動，繽紛壯觀！入住旅客可免費報名參加「風車DIY」、「親子廚房」果醬DIY，運用埔里食用玫瑰花、香草，自製1罐旅程的風味。
名人坡上還設置有趣的遊戲設施，包括「賓果高爾夫」，或是體驗原住民的文化的「勇士射箭」。最受歡迎的「透明泡泡沙屋」使用安全無毒砂土，讓孩子們發揮創意，滿足各年齡層的渡假需求。
櫻花季美食饗宴，取花入菜，+「椒鹽櫻花海大蝦」以鹽漬櫻花搭配海虎蝦，以避風塘料理手法處理；「霸王花煲排骨」，以曇花搭配排骨、鳳爪、薑片，熬煮3小時，湯頭濃郁。
「蝶豆戀」使用最受歡迎的蝶豆花，搭配小藍莓、檸檬汁，表現出西點的精緻。「踏雪尋莓」以在地草莓搭配洛神花茶，調製西米露，入口酸甜香，讓人感受百花齊放的浪漫春天來了！
(中時)
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