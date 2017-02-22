陸客團大減 導遊失業打零工

陸客團大減，許多家庭經濟受影響，繳不出學費房貸；有人離鄉背井到東南亞當黑導，有人到餐廳當洗碗工；新北市觀光導遊協會的華語導遊，3分之2沒了工作，以前的「導遊群組」冷清清，反而多了「臨時工群組」。

新北市導遊協會理事長唐建新表示，新北市有一名導遊，弟弟中風，自己還有3個孩子，去年因陸客團大減，沒有了工作，目前只能靠打零工度日，孩子學費和房貸繳不出來，協會友人熱心捐助，希望幫忙度過難關。

唐建新表示，協會原本約有320名會員，多半是華語導遊，陸客團大減後，導遊沒了工作，也沒再繳會費，目前有效會員約110人。由於打零工的人漸多，現在還成立了「臨時工群組」，一有機會就會員們互相通知，「大家都很辛苦」。

「表面看來，陸客限縮好像是少了70萬人次，實際上團體卻是少了7成，影響最大。」百萬觀光產業聯盟發言人田一修表示，餐廳就關掉了一半，尤其是花東跟南部最為嚴重，相對員工也沒工作。

南部著名的3家寶石店裁掉3分之2員工共計1200多人。鳳梨酥店家今年短收一半。南部飯店更是哀鴻遍野，花東尤其嚴重。阿里山最有名的高山茶也開始滯銷，員工走了一半。

「華語導遊已經近半年無團可帶，紛紛轉行。開餐廳、洗車、做直銷、做網路購物、做潛水教練、出國當黑導遊等等...。」台北市張姓旅遊業者表示，現在有非常多的台灣導遊因為陸客銳減造成家庭經濟的壓力而離鄉背井到越南、泰國、日本，澳洲等地方去當導遊。

「店舖一家一家關、一家一家合併，我們不顧員工？不想生存嗎？全台多少飯店要賣？」南部一家購物店的員工，自承是深綠的，不想扯政治，但玩政治的人不顧民生，卻把商人們打趴。

「政府對人民資訊要公開透明，不要一再欺騙。」林姓導遊指出，政府一開始就判斷錯誤，認為「維持現狀」就不會受影響，對岸不會限制陸團，甚至因為對經濟、政治判斷能力不足，以為陸客減少只有半年～一年的影響，如今看來，今年觀光業會比去年更慘。

(旺報)