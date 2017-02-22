1月陸客大減11萬人 旅界：台灣入境旅遊今年全面倒退
2016年陸客來台大減67萬人次，今年一月，陸客來台較去年同期大減11萬多人次，也因為陸客團減少的人太多，來自全世界的其他各國旅客根本補不回來，台灣一月的入境旅客較去年同期減少-4.75%，不但是近8年來最低，而且是8年來唯一的元月分負成長。旅遊業表示，台灣入境旅遊今年起「全面倒退」。
全國商總暨觀光旅館公會理事長賴正鎰22日表示，看看周邊國家2016年的境外旅客成長率，南韓成長29%、日本成長21%、泰國成長9%、新加坡成長8%，台灣只有2.4%。若和其他國家相較，台灣應是「負成長」。他強調，觀光業很怕今年陸客來台持續大減，若再減150萬人次，觀光業恐將成為台灣的「第一慘業」。
依據交通部觀光局最新統計，今年1月來台陸客為25萬多人次，較2016年的36萬多人次減少11萬多人次。雖然越南來客大漲90%，泰國客大漲87%，但2個國家加起來只多了約1.6萬人次，相較於大陸雖然只減少30%，但陸客基數大，30%就是11萬多人次。
「蔡總統今年出席觀光節大會時，可能就已知道今年1月的入境數字是負成長，只是怕說出來不好看而已！」林姓旅遊業者表示，今年的觀光節大會談的是去年來台旅客仍成長，但主因是「前人努力，後人沾光」，如今新的一年開始，來台旅客不能再靠前政府撐場面，一月就開始負成長，預估台灣的入境旅遊在連續成長多年後，今年開始「全面倒退」，旅遊業的苦日子過去，悲慘的日子來了。
(旺報)
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