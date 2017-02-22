川普推特最愛中國大陸 9成推文有敵意
美國總統川普超級愛在推特上推文舉世皆知，英國金融時報分析他的3萬則推文指出，除了美國之外，最常出現在川普推文上的國家是中國大陸，其中經濟是焦點議題，但95%推文敵意明顯。
1月20日宣誓就任美國總統的川普，上任後並未改變愛在推特上推文的習慣。他幾乎天天都會發文，不是透過推特發布人事，就是在上頭反擊媒體負面報導。他的大砲性格也讓他的官方推特帳號@realDonaldTrump擁有超過2500萬名追隨者。
金融時報中文網分析川普從2009年3月註冊推特帳號以來發出的超過3萬則推文發現，扣除川普最愛高喊的美國，中國大陸是最常被他點到名的國家，其次是伊朗、伊拉克，之後才是俄羅斯。
川普第1次在推特提到中國大陸是在2011年1月，累積到20日為止，提及中國或中國人的推文已有464則，其中高達95%的推文內容明顯透露敵意。報導指出，其餘5%多半是拿來抨擊前任總統歐巴馬領導無方。
仔細分析還可以發現，川普針對中國大陸的推文高峰並非是在去年的美國總統大選期間，而是高度集中在2011年。之後中國大陸的出現頻率逐漸下滑。
2011年時，美國爆發舉債上限危機，川普對作為美國最大債主的中國大陸相當不滿，認為中國大陸在貿易和匯率上未按規矩行事，並開始在推特上大量抨擊中國大陸。這也反映了川普在推特上談及中國大陸的焦點主要放在經濟議題上。
報導指出，川普提及中國大陸的推文中，近半是關於美中貿易逆差、中國大陸在全球的能源布局、人民幣匯率或是美國就業率等經濟議題；近2成內容涉及國防軍事與國家安全，剩下的則是透過中國大陸經濟情勢向歐巴馬政府與民主黨開砲，或是吹捧自己對政經情勢的先見之明。1060222
(中央社)
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