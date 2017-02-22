綠委爭經費保存眷村文化 「以住代護」再升級

台灣第一個眷村黃埔新村，也是全國第一個實施以住代護的眷村。（文化局提供）

民進黨籍立委當推手，高雄市保存眷村文化更給力，成功爭取到文化部眷村新星計畫補助3.2億元。文化局長尹立特別感謝各保留眷村所在地立委劉世芳、許智傑和邱志偉的大力襄助，並順勢推出「升級版」以住代護計畫。

高雄市是全國唯一擁有陸海空軍三軍基地與三軍官校的縣市，所保存的三軍眷村面積近80公頃也是全國最大。

文化局22日宣布，將利用文化部補助的經費活水，在左營及鳳山推動以住代護計畫升級版，透過延長居住期限，及提高房舍修繕補助，持續並擴大推動以「居住」為主體的創意政策，期以擴大參與層面「全民修屋」，加速眷村文化保存工作。

以住代護計畫自103年推動以來，已媒合34戶住戶進住鳳山黃埔新村，每戶補助20萬修繕及購置空調設備，進住時間為3年。過去是由文化局先進行基礎整修後提供民眾進住，執行2年多以來獲得民眾肯定，外縣市政府也多次前來參訪交流，即取相關經驗。

舊版與升級版都是徵選對眷村文化興趣的民眾及文創產業為前提，不同之處是舊版是使用期3年，由文化局基礎整修後再交由民眾使用。

升級版則是改採與民眾合力整修，文化局補助民眾自行修繕，修繕經費提高，建業新村以每坪1萬5千元、黃埔新村以每坪2萬元進行補助，另外再補助每戶10萬元購置空調設備，每戶最高上限100萬元，進住期改為5年。

升級版的以住代護計畫將於3月初公告，預定於4-5月間開放民眾看屋，屆時有意願的民眾可上以住代護官網查看。

(中時)