三星手機在陸爆炸案和解 賠13萬元

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中國大陸上海首起因使用三星Galaxy Note 7手機爆炸而告上法院的案件今天開庭並當庭和解。三星除返還購機款給原告，還賠償購機款3倍金額與其他費用，總計賠償新台幣逾13萬元。

中新社報導，這起事故發生在三星回收問題款手機之前，曾引起當地媒體關注。

上海姚姓居民去年9月7日以人民幣5988元（約新台幣2萬7250元）網購一支Note 7，當月18日晚上玩手機時，手機突然震動並起火自燃，散發惡臭。被扔在床上的手機也將床墊和床單燒出洞。

韓媒報導，三星收回手機，調查後發現在電池外部故意加熱的痕跡，懷疑是消費者為騙取賠償金的惡性行為。

姚姓消費者對此感到氣憤，因為手機根本還在自己手上，他認為三星發布不實消息，因此訴諸法律途徑。

三星去年10月11日宣布召回在中國大陸地區銷售的全部Note 7，共計19萬984支。姚姓消費者也在當天向上海金山法院遞狀控告三星。

三星今天和原告當庭和解，依原告要求，三星返還購買手機費用5988元，另賠償購機費3倍的金額，加上承擔因爆燃引起的損失2000元以及此案訴訟費用4000元，共計承擔相關費用2萬9952元（約新台幣13萬6200元）。1060222

(中央社)