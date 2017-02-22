烘焙坊不告了 10日後協商加班費給付
台中永采烘焙坊向離職實習生高額求償，雙方今天召開協調會，台中市勞工局指出，資方拋棄對學生民、刑事及調解訴求，10日後再協商加班費給付。
台中市勞工局長黃荷婷表示，初步結論資方願意拋棄對學生所有民事、刑事責任，調解訴求也全部撤回；資方應給付而未給付的加班費、國定假日出勤的薪資，預計10日後再召開協調會認定。
黃荷婷表示，針對勞工申訴調查結果，資方違反勞基法32條、加班時數超過1個月46小時的規定，另外連續工作13天也違反勞基法36條7休1的規定。
勞工局將視情節輕重，包含是初犯或累犯、受影響人數、企業規模等，各依法裁罰新台幣2萬至100萬。
至於資方是否對勞工賠償？黃荷婷表示，目前先依勞基法應給付而未給付部分加以認定，後續雙方再針對精神壓力損害部分進行協議，決定是否賠償。1060222
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。