烘焙坊不告了 10日後協商加班費給付

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台中永采烘焙坊向離職實習生高額求償，雙方今天召開協調會，台中市勞工局指出，資方拋棄對學生民、刑事及調解訴求，10日後再協商加班費給付。

台中市勞工局長黃荷婷表示，初步結論資方願意拋棄對學生所有民事、刑事責任，調解訴求也全部撤回；資方應給付而未給付的加班費、國定假日出勤的薪資，預計10日後再召開協調會認定。

黃荷婷表示，針對勞工申訴調查結果，資方違反勞基法32條、加班時數超過1個月46小時的規定，另外連續工作13天也違反勞基法36條7休1的規定。

勞工局將視情節輕重，包含是初犯或累犯、受影響人數、企業規模等，各依法裁罰新台幣2萬至100萬。

至於資方是否對勞工賠償？黃荷婷表示，目前先依勞基法應給付而未給付部分加以認定，後續雙方再針對精神壓力損害部分進行協議，決定是否賠償。1060222

(中央社)