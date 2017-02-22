中印在北京進行戰略對話 盼化解歧見
關係持續惡化的印度與中國大陸，今天在北京舉行首次雙邊戰略對話，希望能解決把恐怖組織頭目納入聯合國恐怖分子黑名單、印度加入核子供應國組織（NSG）等分歧。
「新德里電視台」（NDTV）報導，率領印度代表團的印度外交部次長蘇杰生（S. Jaishankar）表示，雙方擁有鄰國間自然會有的問題，（印中）兩國都負有解決這些問題的責任。
中國大陸外交部長王毅則說，相信透過提升這次戰略對話的層級，雙方（中印）將能強化戰略溝通，減少誤解。
在對話之前，中國大陸外交部已公開聲明，中國大陸需要更確切的證據，以支持把阿茲哈列入聯合國恐怖份子黑名單中。
上次中印對話前夕，中國大陸外交部也曾提出上述說法，讓印度以為中國大陸當局態度軟化，但最後仍遭中國大陸在聯合國安全理事會阻擋。
這是因巴基斯坦持續庇護阿茲哈，中國大陸則堅定支持巴基斯坦立場，讓印度指責中國大陸與巴基斯坦支持恐怖主義。
在印度申請加入NSG問題上，中國大陸堅持，必須先設立非「不擴散核武器條約」（NPT）締約國加入NSG的原則，才能討論非NPT締約國印度加入NSG問題。
此外，中共解放軍持續在印度洋活動，近日更擴大在印度洋舉行軍事演習，同時宣布在巴基斯坦瓜達爾港駐軍，還與巴國軍隊共同巡邏印度聲稱擁有主權的巴國控制克什米爾，都讓中國大陸與印度間的歧見日益加深，雙邊關係降到冰點。
蘇杰生昨天也在北京陸續與中國大陸國務委員楊潔篪、王毅先行會面，雙方就國際情勢和雙邊共同關心議題交換意見。1060222
(中央社)
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