郭明良辭假的？高醫大：停職停薪沒授課

我要評比

借調高雄醫學大學副校長的台大生化科學研究所教授郭明良涉學術論文造假，重創台灣國際學術聲譽，郭明良去年11月底向高醫大請辭副校長職務，有人指他仍保有教職，是「辭假的」；高醫大今晚發表聲明指出，郭明良已非該校副校長，也沒授課，「郭教授為配合台大調查，請假迄今，本校依法扣除其薪水，扣除後，郭教授106年1月實拿73元，2月實拿1元」。

高醫董事會今天下午開會，會中決議，有關前高醫大副校長郭明良，在台灣大學所做的學術論文涉及造假嫌疑，責成校方積極處理，在接受台大調查過程中，建議先予停職、停薪。

郭明良於去年3月1日自台大借調至高醫擔任學術副校長，任期原本至明年6月30日，但去年11月中發生學術涉嫌造假風波後，引起社會高度關注，11月28日他即向高醫辭去副校長一職。

董事會表示，為維護高醫的聲譽，及尊重「私立學校法」賦予校長的權責，建議校方考量先予停職、停薪，直至本案調查結束。

晚上高醫大也發表聲明，指郭明良從台大借調高醫，於2016年11月底請辭副校長行政職務，目前已不是該校副校長。

高醫大指出，郭明良接續請辭教職，該校學術倫理委員會針對此案已多次討論並持續追蹤中，日前結論為「本案係重大學術倫理事件，然該論文之相關研究的執行地點與人員團隊均隸屬台灣大學。學術倫理委員會一致認為應靜待台大學術倫理審查結果，以憑處理後續。」

高醫大表示，郭明良為配合台大調查，請假迄今，本校依法扣除其薪水；有關教師停聘的處理需要依照教師法第14條為之，本校自去年底起即是依照教師法、學術倫理委員會議與請假辦法處理，且會持續密切注意調查結果，依據結果完成後續事項。

(中時)