學測表現傑出 上海台校高三考生參訪北大、北京清華
大學學測成績日前已公布，上海台商子女學校表現傑出，考取前標的學生占全校21%，比去年增加7%，其中成績達頂標的學生占10%；為肯定學生表現，校方計畫將在3月底帶領高三學生參訪北京大學、北京清華大學等名校，提前認識與熟悉大學環境。
台商學校地理位置特殊，地處大陸，教學資源取得不易，補習機會少，學生若想在升學考試獲得傑出的表現，只能仰賴校方的課程計畫以及老師指導。
該校高三學生金闓揚在英文、社會、自然3項科目獲得滿級15級分；被問起如何準備考試，他表示，自己對於偏愛的科目非常用心投入，而在所有考科中，最喜歡的科目就是生物，未來計畫攻讀生物科技，並將申請位於新加坡的耶魯－新加坡國立大學，同步累積專業能力與國際視野。
另外一名上海台校高三生陳荷玥在英文考試表現最傑出，考取15分滿級分；至於平時如何訓練外語能力，陳荷玥的做法是將考卷的單字整理成冊，方便反覆記憶學習，另也會利用時間閱讀英文書籍與雜誌，抄寫課外文章的佳句做成筆記，俾利學習。
上海台校高三生鄒昀甫對數學情有獨鍾，只要是數據，都非常有興趣，不只平時會主動找歷屆考古題來練習，也經常尋找難度較高的數學題目進行挑戰學習，因此在學測考取14級分。
為緩解考生準備考試的辛勞，上海台商子女學校董事會董事長楊奕蘭將率團，帶領全校學測成績達均標已上的58名高三生，在3月下旬前往北京秦皇島進行五天四夜的足旅閱讀學習，屆時還會安排參觀北京大學、北京清華大學等幾所名校拓展視野。
(旺報)
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