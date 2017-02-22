哈里遜福特駕機險撞客機 驚險影片曝光

今天公布的影片顯示，好萊塢影星哈里遜福特上周駕機降落南加州機場時出差錯，低空掠過滑行道上美國航空公司（AA）1架載有110人的客機，只差幾公尺就撞上，相當驚險。

英國「每日郵報」網站（MailOnline）報導，固定在跑道上的攝影機拍攝的影片顯示，74歲的哈里遜福特（Harrison Ford）所駕駛單發動機小飛機的影子閃過美國航空這架波音737客機機身。

美聯社報導，這段45秒長的無聲影片顯示，哈里遜福特13日駕機降落橘郡（Orange County）約翰韋恩機場（John Wayne Airport）時，差點釀成大禍。他後來降落在跑道旁的滑行道上。

哈里遜福特為何出錯至今沒有答案，他的公關也沒有回答相關詢問。美國聯邦航空總署（FAA）正調查這起事件。

這架美國航空客機載有110名乘客與6名機組員。（譯者：中央社羅苑韶）1060222

(中央社)