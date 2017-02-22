微軟印度Skype簡版 訊號差也能聊

看好印度市場潛力，微軟執行長納德拉（Satya Nadella）今天在印度孟買宣布專為印度市場設計的即時語音與視訊通訊軟體Skype Lite，讓用戶在信號不佳地區也能線上聊天。

納德拉是在微軟於孟買舉辦的「解碼未來」（Future Decoded）活動中，作以上宣布。

這是Skype被微軟併購後，微軟首次就印度基礎建設不佳等問題，特別針對印度市場推出的Skype衍生精簡版軟體。

這款Skype Lite軟體，是專為印度網路訊號不佳地區的Android設備用戶而設計，甚至號稱可在2G（第二代行動電話通訊系統）訊號下使用。

因應印度民眾持有的智慧型手機非最新款機型，微軟推出的這款Skype Lite特別強調占用資源小，只要13MB的空間。

而且，因應印度複雜語言，Skype Lite支援印度當地常見的7種地區語言，還提供在行動電話簡訊服務上建立聊天機器人服務，能讓用戶閱讀和回覆SMS訊息，呈現新聞和體育賽況等內容，並幫助用戶追蹤行動數據流量使用狀況。

微軟去年就開始啟動Skype Bot平台試驗計畫，向開發者開放測試，可在Skype的簡訊服務上創建便攜式聊天機器人，還有Expedia和Skyscanner等其他聊天機器人可幫用戶制訂旅遊計畫。1060222

(中央社)