泳壇小鮮肉寧澤濤 證實遭國家隊開除
大陸24歲泳將寧澤濤，憑著一張帥氣臉蛋與高超泳技爆紅，可惜去年在里約奧運上表現不佳，無緣晉級決賽，今日更被官方證實因為違反多項規定與私接廣告遭到國家隊開除。
陸媒今日曝光一張寧澤濤在里約奧運結束2個月後，遭到國家隊開除的公告，上頭明文寫著「你隊寧澤濤自今年以來，未經批准私接代言廣告，不服從國家隊競賽安排，拒絕參加接力項目資格賽等，嚴重違反了國家體育總局和中國游泳協會相關規定」，決定將寧澤濤調回原單位訓練。
大陸國家游泳隊負責人，剛剛也向《新浪娛樂》證實寧澤濤遭到開除一事，直言寧澤濤在國家隊期間存在違規違紀行為，給國家游泳隊的建設造成了不良影響，希望他能從此事吸取教訓，並改正問題，國家游泳隊永遠為有才華、有志為國家爭光的運動員敞開。
(中時電子報)
關鍵字：寧澤濤、
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