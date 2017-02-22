驚世名導金基德影展 3月到高市總圖播映

韓國驚世名導金基德，以《聖殤》為南韓獲得第一部威尼斯金獅獎。高市電影館趁金基德導演新片上映之際，回顧選映他三部2010年代創作電影，3月將在高雄市立圖書館總館七樓際會廳播映他影展專題。

電影館表示，《下女的誘惑》金敏喜以南韓名導洪尚秀最新電影，拿下南韓首次的柏林影后，證明南韓電影不僅在商業市場大獲成功，也在獨立電影上在國際佔得一席之地。

但說起南韓最有名氣獨立導演，除了洪尚秀之外，驚世名導金基德當之無愧；電影館說，回顧選映他三部2010年代創作電影，包含超越道德與倫理的母子關係《聖殤》、一度遭被韓國禁演的《莫比烏斯》兩部驚世之作，以及深刻探討加害人與被害人關係的《一對一》等三部風格之作。

另外，更有金基德神秘場將於3月揭曉。四部金基德，每部僅播映一次，自3月9日至3月30日，每周四晚間19:30於高雄市立圖書館總館七樓際會廳播映，總計放映4場次。

電影館表示，金基德擅長以極端的性和暴力，深掘人性的慾念與黑暗，影片中充滿各式隱喻的符號，空靈哲學的思考，而學美術出身的他極會運用意境式的唯美鏡頭語言表達，常有人說「金基德的電影，才是真的電影」。

2002年以作品《援交天使》獲得柏林影展銀熊獎；同年再以《空屋情人》贏得威尼斯最佳導演，自此奠定國際影壇地位，《聖殤》更是南韓第一部獲得威尼斯金獅獎的電影。在國際上獲得「對社會議題拋出極端的質問與訊息的導演」封號的金基德，透過毫不裝飾的表現建構他的獨一無二電影世界。

「市總圖週四藝術電影院─金基德」影展，相關資訊可洽電影館官網。

(中時)