竹縣老翁遭綁 5蒙面嫌搶走19.5萬

呂翁住在三合院的右側廂房。（莊旻靜攝）

呂翁家中鐵窗遭到破壞。（莊旻靜翻攝）

新竹縣新埔鎮照門今天（22日）驚傳搶劫案件，凌晨3點許，5名男子蒙面闖入新埔鎮新北里一處三合院，將當時熟睡的76歲的呂姓老翁手腳綁縛，勒令他不許聲張，並搶走現金19.5萬元，警方今天組成專案小組調查，過濾沿路監視器，全力偵查中。

警方指出，呂姓老翁與外籍看護、家族共居在新北里山區一處三合院中，5名蒙面嫌犯凌晨3點許闖入，其中2人壓制呂翁，並用棉被摀住他的臉，喝令他不得聲張，並用膠帶捆住手、電纜線綁腳，還毆打呂翁頭部2下，自行找出老翁存放在房內的19.5萬元現金。

呂翁由於行動不便，遭綁縛時未喊出聲，外籍看護則睡在隔壁房間，5名嫌疑人取走現金後即揚長離去，外籍看護隨即通知呂翁的叔姪報案，警方立即到場，清查現場痕跡，已過濾沿縣監視器，鎖定特定對象追查。

(中時)