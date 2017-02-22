港警員被判刑 近2萬同袍集會表不滿
香港近2萬名執法人員今天集會，就7名同袍因涉「占中」期間毆打示威者而被判處入獄2年表達不滿。
2014年10月15日「占中」爆發期間，7名警員晚上在金鐘龍和道清場時，因為受1名示威者潑灑「尿液」挑釁而毆打對方。這7人上週都被法院判處入獄2年。
這起判決引起社會極大分歧。支持「占中」的泛民主派人士表示這是遲來的「正義」，但反對「占中」陣營和公務員的執法單位對此十分不滿，認為執法不公。
為此，兩個警察組織今晚在九龍太子道界限街警察體育遊樂會舉行大會，聲援7名被判刑的同袍。
截至晚間6時許，大會方面估計有1萬7000人出席，這是香港執法人員包括警員、消防員等歷來最大規模的一次「示威」集會。
香港對於執法人員舉行示威集會有一定的限制，目前港府對這次集會還沒有提出說法。1060222
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。