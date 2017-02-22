港警員被判刑 近2萬同袍集會表不滿

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香港近2萬名執法人員今天集會，就7名同袍因涉「占中」期間毆打示威者而被判處入獄2年表達不滿。

2014年10月15日「占中」爆發期間，7名警員晚上在金鐘龍和道清場時，因為受1名示威者潑灑「尿液」挑釁而毆打對方。這7人上週都被法院判處入獄2年。

這起判決引起社會極大分歧。支持「占中」的泛民主派人士表示這是遲來的「正義」，但反對「占中」陣營和公務員的執法單位對此十分不滿，認為執法不公。

為此，兩個警察組織今晚在九龍太子道界限街警察體育遊樂會舉行大會，聲援7名被判刑的同袍。

截至晚間6時許，大會方面估計有1萬7000人出席，這是香港執法人員包括警員、消防員等歷來最大規模的一次「示威」集會。

香港對於執法人員舉行示威集會有一定的限制，目前港府對這次集會還沒有提出說法。1060222

(中央社)