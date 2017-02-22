禁日5縣食品不周延？謝長廷：該講就講無所畏懼

駐日代表謝長廷22日在東京與駐日媒體記者餐敘。(黃菁菁攝)

我駐日代表謝長廷日前訪問群馬縣，談及有關日本5縣食品輸台解禁問題時表示，此問題已泛政治化，台灣內部目前無法理性討論，建議緩一緩，此發言在國內引起爭議。謝長廷22日表示，當初政策制定時不夠周延，日本5縣食品被禁止的理由沒有可依循的標準，不清楚當初如何定義日本「核災區」。

謝長廷表示，日前去參加群馬縣的台僑活動，也禮貌性拜訪群馬縣知事大澤正明，被問及希望台灣解除對群馬縣食品的禁令，他不迴避地回答說，因為這問題已泛政治化，目前暫時難以冷靜討論。

謝長廷強調，他的每句話都有根據，為何他說國內現在不能理性討論，因為公聽會有人翻桌動用暴力，所以他建議沉靜下來，回到原點、也就是自由貿易與WTO的規範，一切應該以科學根據為本。若沒有查到不符國際標準的食品就應該開放，「個人的不安不該凌駕國際標準」。

謝長廷說，台灣也在爭取日本開放市場，台灣曾爆發過禽流感、口蹄疫、塑化劑、餿水油等事件，但那都是過去的事情，只要現在符合標準就沒問題。

例如，日本近期開放台灣柑橘類、棗類的進口，審核標準是有無果蠅、消毒過程是否合乎標準，「重點要回歸食品有沒有問題、而不是從哪裡來」。

謝長廷感嘆，如果台灣不能理性討論問題，而會被誘導、泛政治化，內部無法團結。台灣很小、朋友有限，更要讓外界覺得我們是文明的地方，雖然小但是講理。

他提到，國內一直以「核災食品」來稱日本5縣食品，訪問100個國人，100個人都不願意吃「核災食品」，誰會願意吃「核災食品」，但是「核災食品」的定義到底是什麼？ 「核災區」的定義又是什麼？

謝長廷表示，當初禁止5縣食品輸台的規定就不夠周延，沒有可依循的標準。例如，同一種農產品，如果台北市、桃園市都可以進口，就只有新北市禁止，有何道理？

日本5縣檢驗合格的食品都在日本國內流通，國人1年有400萬人到日本旅遊，在日本當地的餐廳都很可能吃到這5縣食物。

謝長廷說，有問題的食品當然不能進口，但是以科學根據檢查沒有問題，就應該開放。即使檢查沒有問題，也會有人不安，就像有人只吃有機食品，擔心吃下殘留農藥，這些都是個人選擇，但是個人不安不能變成世界標準，更不應該有雙重標準。

對於發言引起爭議之事，謝長廷表示，我身為外交官當然要執行台灣的政策，但我也可以反映我的意見和觀察。外交官只要發言就容易有爭議，如果因此不能講實話，這叫好官我自為之，是為官之道，「但這不是我的個性，我認為，該講就講，無所畏懼才是對的。」

(中時)