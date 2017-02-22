紫荊花樹集中開放 梵高色染廣州

車行花叢中，人在畫中游。二月的廣州又遇紫荊季。今年特別的是，有了淺黃嫩綠淡粉相映襯，演化成傳說中的「梵高色」。

大陸相關報導稱，去年廣州多種了約8000棵紫荊花樹，今年花期來臨集中開放，便形成一片花潮。廣州素有花城之稱，在得天獨厚的自然條件之外，更離不開統籌規劃、科學養護等後天努力。

近年來，廣州加強主題花海規劃，根據不同區域的特色，統籌布置不同種類、不同時節的主題花海。二月的紫荊花如此驚艷，讓人更期待未來還將有哪些各具特色的花海亮相。

目前廣州的宮粉紫荊數量已經有10萬棵，未來兩到三年，廣州市還將進一步種植紫荊花，數量將達到30萬棵。早在去年4月，廣州市林業和園林局就表示，將紫荊花打造成主題花景觀，成為廣州花城的名片，讓廣州成為宮粉紫荊之城。據了解，去年在原有基礎上，廣州新種的紫荊花樹超過了8000棵，在許多公園、居住小區、城市主干道出入口，有大量紫荊花的倩影，今年廣州的春天將被紫荊花海包圍。

(旺報)