鴻海接手重建 夏普高層主管仍接連出走

《日本經濟新聞》報導，夏普自從由鴻海接手經營重建後，業績有所改善，但是高層主管等人才持續外流。2016年8月甫派任夏普亞洲與中東業務負責人的新晶常務於今年1月離職，轉而投效日本知名家電量販業者Edion，近日將走馬上任。

報導指出，61歲的新晶1974年3月進入夏普，任職夏普逾40年，為家電業務大將，曾擔任夏普家電、電視銷售子公司的社長、夏普馬來西亞分公司社長，以及總公司董事兼國內營業本部長等。據傳，他近期將到Edion近來致力拓展的住宅修繕事業部門上班。

自從2016年8月鴻海正式投資夏普以來，在社長戴正吳的帶領下，夏普業績有所起色，但人才卻紛紛出走。夏普現在雖然採用鴻海式的成果主義人事報酬制度，試圖留住優秀人才，但從2016年秋天起，便有6位夏普1、2級主管離職。

夏普2016年發售的機器人型手機「RoBoHoN」的幾位技術工作人員也跳槽到旅遊公司「HIS」的子公司，設在長崎縣佐世保市的主題樂園「豪斯登堡」的機器人相關公司。

(中時)