「權力騷擾」女防衛官 日本男性眾議員引公憤

日本民進黨眾議員後藤𧙗一出言威脅女防衛官員說：「我可以讓你被開除」、「調降你的人事考績」，女防衛官被吼得當場落淚！日本防衛大臣稻田朋美對此「權力騷擾」事件感到震怒，並向後藤提出抗議，後藤最後被迫謝罪。

後藤2月16日晚間在眾議員辦公室，聽取防衛省官員說明有關自衛隊到南蘇丹參加聯合國維和活動時的日報問題，因不滿資料不夠詳盡而破口大罵，甚至出言威脅。

防衛省相關人士透露，後藤連續幾個小時大聲吼叫並拍桌抗議，還以高壓的姿態，威脅1名30多歲的女防衛官說：「我可以讓你被開除」、「我要告訴妳的上司，調降你的人事考績」等。

稻田得知此事後大怒，並打算於隔天的17日向眾院預算委員會提出抗議，但後藤在委員會提出質疑前，主動向防衛省幹部致歉說：「有關我以嚴厲的口吻對防衛省職員說話一事，我想坦率地表達歉意。」

後藤日前在國會質詢時，猛批執政黨沒有應對自衛隊日報的問題，要求稻田辭去大臣之職。稻田21日針對後藤的「權力騷擾」事件猛批說：「那是相當威脅、壓制的言行，是不容允許的」。民進黨國會對策委員長山井和則也警告後藤，要他注意言行。

日本的職場也經常上演類似的「權力騷擾」(power harassment)劇，上司利用職權之便，變相督導下屬，常出言威脅、怒罵、百般刁難、挑剔，使不少人在職場上失去信心甚至患心理疾病。稻田的不姑息作法，才是正確面對「權力騷擾」之道。

(中時)